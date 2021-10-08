В Башкирии следователи обвинили сотрудника МЧС в халатности, из-за которой погибли 11 человек

19:21, 08 окт 2021

Сотрудника МЧС Башкирии из Учалинского района подозревают в преступной халатности, которая привела к гибели 11 человек в доме престарелых.







Напомним, что пожар, в котором погибли сразу 11 постояльцев дома престарелых «Дом милосердия» произошел 15 декабря 2020 года в селе Ишбулдино. Организатор частного пансионата эксплуатировала обычный дом без дополнительных аварийных выходов. Также после проверки МЧС выяснилось, что в доме использовали электрические обогреватели. Из-за нарушений пожарной безопасности 11 пожилых постояльцев не смогли самостоятельно выбраться из охваченного огнем дома.

Также сыщики организовали проверку и самих сотрудников МЧС, которые допустили работу опасного объекта. Выяснилось, что замначальника Учалинского межрайонного отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Башкирии проверял дом престарелых в январе 2020 года. По версии следствия, мужчина выявил нарушения и был обязан привлечь владелицу пансионата к ответственности, но почему-то последнего не сделал. Также уже после своего визита он не проводил внеплановые проверки дома престарелых.

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По факту халатности, которая привела к смерти нескольких лиц, в Следкоме республики возбудили уголовное дело. Сотрудник МЧС свою вину не признал. Сейчас следователи заканчивают расследование дела. В скором времени оно будет передано в суд.



