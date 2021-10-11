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В Башкирии мать двоих детей избила знакомого и вымогала у него деньги

В Башкирии мать двоих детей избила знакомого и вымогала у него деньги

19:41, 11 окт 2021

В Башкирии 23-летнюю мать двоих детей осудили за избиение и вымогательство.

Очень странная история произошла в Учалинском районе республики. Там местный суд рассматривал дело молодой местной жительницы. В суде сообщили, что девушка по неизвестным причинам ударила неприятеля в лицо, а затем начала вымогать у пострадавшего 60 тысяч рублей под угрозой насилия.

Вскоре о случившемся стало известно стражам порядка. В итоге гражданку задержали, а через некоторое время доставили в суд. Несмотря на все доказательства, свою вину она так и не признала.

Ранее молодую женщину уже приговаривали к наказанию в пять лет лишения свободы, но отсрочили его из-за возраста детей осужденной. На этот раз отсрочивать наказание не стали, и, по совокупности преступлений, приговорили девушку к 5,5 годам заключения.


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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Учалинский район происшествия криминал
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