В Башкирии мать двоих детей избила знакомого и вымогала у него деньги

19:41, 11 окт 2021

В Башкирии 23-летнюю мать двоих детей осудили за избиение и вымогательство.



Очень странная история произошла в Учалинском районе республики. Там местный суд рассматривал дело молодой местной жительницы. В суде сообщили, что девушка по неизвестным причинам ударила неприятеля в лицо, а затем начала вымогать у пострадавшего 60 тысяч рублей под угрозой насилия.







Вскоре о случившемся стало известно стражам порядка. В итоге гражданку задержали, а через некоторое время доставили в суд. Несмотря на все доказательства, свою вину она так и не признала.



Ранее молодую женщину уже приговаривали к наказанию в пять лет лишения свободы, но отсрочили его из-за возраста детей осужденной. На этот раз отсрочивать наказание не стали, и, по совокупности преступлений, приговорили девушку к 5,5 годам заключения.





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