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Житель Башкирии, зарезавший жену на глазах у детей, избежал уголовной ответственности

Житель Башкирии, зарезавший жену на глазах у детей, избежал уголовной ответственности

17:53, 15 окт 2021

Сегодня в Челябинском областном суде огласили приговор 32-летнему жителю Белокатайского района Башкирии Александру Алексееву, который жестоко расправился с собственной женой на глазах у маленьких дочерей и изумленных очевидцев.

Несмотря на то, что родственники погибшей Оксаны добивались, чтобы убийца получил реальный срок, по решению суда Алексеев отправится на принудительное лечение в клинику с интенсивным наблюдением.

— Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишало его в период совершения инкриминируемых ему деяний и лишают в настоящее время возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Алексеев полностью признал свою вину, но не стал вдаваться в подробности и объяснения, и согласился, что нуждается в лечении и присмотре врачей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: криминал
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