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В Башкирии мужчина задушил своего приятеля из-за включенного света в спальне

В Башкирии мужчина задушил своего приятеля из-за включенного света в спальне

11:03, 17 окт 2021

В Октябрьском осудили 32-летнего мужчину, который задушил своего приятеля из-за включенного света в спальне. Все произошло еще в марте 2021 года: приятели собрались на квартире одного из них и распивали алкоголь. Вскоре дружеская посиделка переросла в ссору, в ходе которой 32-летний мужчина задушил своего собутыльника, а после, испугавшись, вызвал скорую.

Как сам признавался убийца на судебном заседании – все вышло совершенно случайно. Мол, встретились с приятелем, выпили по рюмке водки, после чего он отправился спать. А вот гость никак не мог угомониться: ходил по квартире, постоянно включал свет в спальне, нецензурно выражался – вот он и решил утихомирить дебошира, но перестарался.


- Он захрипел, я ударил его ладонью, он оперся на стену. Потом я ушел к соседям, а когда вернулся, то увидел, что он лежит, а изо рта идет пена, - оправдывался подсудимый, заявив, что пытался спасти друга и делал ему массаж сердца и искусственное дыхание.
Впрочем, суд решил, что за убийство надо отвечать в полной мере, и приговорил его к 10,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Октябрьский происшествия криминал
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