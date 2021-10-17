15:02, 17 окт 2021

Прокурор Башкирии Владимир Ведерников написал заявление об отставке. Причиной увольнения главы надзорного ведомства республики стали кадровые рокировки в российской прокуратуре.







Так, с достижением предельного 70-летнего возраста для службы ушел с поста первого зампрокурора РФ Александр Буксман. А Владимира Ведерникова считают креатурой г-на Буксмана, который находился на своем высоком посту 15 лет. Владимир Ведерников проработал в Башкирии чуть более полутора лет. Президент страны Владимир Путин подписал указ о его назначении под занавес 2019 года – 30 декабря. Эксперты характеризовали нового прокурора Башкирии, как честного и профессионального правоохранителя, не замеченного ни в чем предосудительном. В республике Владимир Викторович не успел проявить себя – прокуратура РБ еще не оправилась после громкого скандала в 2018 году, связанного с высокопоставленными коррупционерами в синих мундирах. Суд над башкирскими оборотнями в погонах, бравшими взятки за прекращение уголовных дел, еще идет в Москве. В этой ситуации, когда региональное надзорное ведомство оказалось обескровлено, а каждый из подчиненных мог быть связан с прокурорской мафией, г-ну Ведерникову было не развернуться.

Сегодня Владимир Ведерников, написавший заявление об отставке, уже отказывается от официальных встреч, предпочитая отправлять на них своих замов. Решение об увольнении главы надзорного ведомства Башкирии примут в Москве в ближайшее время.

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