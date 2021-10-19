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Сыну депутата из Башкирии, сбившему на перекрестке подростка, грозит до 2 лет тюрьмы

Сыну депутата из Башкирии, сбившему на перекрестке подростка, грозит до 2 лет тюрьмы

17:32, 19 окт 2021

Следком Башкирии завершил расследование уголовного дела, в котором фигурирует 20-летний — на момент ДТП ему было 19 лет — житель Салавата, сын депутата местного Горсовета Герман Ханмурзин.

Ему предъявлено обвинение по статье за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Водитель вину свою не признал. Согласно Уголовному кодексу РФ, жителю Салавата грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, авария произошла весной 2021 года. В ночь на 10 мая в 00:50 обвиняемый за рулем BMW ехал по улице Островского. 20-летний молодой человек превысил скорость и проехал на красный. Это привело к тому, что он сбил 17-летнего подростка, который двигался по пешеходному переходу. В итоге пострадавшего госпитализировали без сознания, с множественными травмами. Впоследствии пешеход впал в кому.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД МВД по РБ
Теги: Салават происшествия криминал аварии ДТП
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