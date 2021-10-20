Федеральный журнал рассказал о масштабах коррупции в Башкирии

09:13, 20 окт 2021

Федеральный журнал «Регионы России» опубликовал статью под названием «Башкирский синдром». В ней журналист рассказывает о коррупционных преступлениях в республике.







Начинается материал с истории ареста прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. 10 сентября 2018 года его задержали оперативники ФСБ при получении взятки в пять млн рублей. Далее корреспондент упоминает дело первого зампрокурора республики Олега Горбунова, который попытался сбежать из страны в Германию, но его перехватили сотрудники ФСБ в аэропорту Шереметьево.



Не остался без внимания и бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов. В статье рассказывается как следствие установило факт получения взятки в 10 млн рублей. По версии СКР, в 2017 году первый зампрокурора Башкирии Олег Горбунов и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов получили данную сумму за отмену постановления о возбуждении уголовного дела, связанного с расходованием федеральных средств при переселении жителей Уфы из ветхого жилья.

Также корреспондент вспомнил историю заместителя президента Адвокатской палаты Башкирии Ромео Фарукшина, которого в апреле 2018 года задержали с получением крупной суммы за незаконное присвоение статуса адвоката. В мае 2019 года он был осужден Кировским районным судом Уфы по статье 159 УК РФ к лишению свободы на 3,5 года. А через год было возбуждено уголовное дело уже в отношении руководства Адвокатской палаты. В апреле этого года уголовное дело было прекращено, однако в настоящий момент документы находятся на проверке в Генеральной прокуратуре России.









Также в номере опубликовано благодарственное письмо члена Адвокатской палаты Республики Башкортостан Александра Войцеха к Генеральному прокурору России Игорю Краснову. В нем он выражает надежду, что расследования части коррупционных схем в регионе не прекратятся и виновные будут наказаны.





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