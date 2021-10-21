В Башкирии хотят судить пенсионерку, которую протащили по земле полицейские
14:17, 21 окт 2021
Пресс-служба Стерлитамакского городского суда сообщила о поступлении материала об административном нарушении в отношении пожилой женщины, пытавшейся проехать на междугороднем автобусе без справки о вакцинации от коронавируса. В ее отношении возбуждено административное дело за нарушение режима «Повышенная готовность» в связи с угрозой распространения ковида (ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ).
Судебное заседание, уточняется в сообщении, назначено на 21 октября 2021 года, в связи с необходимостью вызова и допроса свидетелей.
Ранее сообщалось о том, что пассажирка села в автобус, следующий по рейсу Кумертау – Уфа и не предъявила необходимый документ. При этом она игнорировала неоднократные требования сотрудников вокзала и правоохранителей покинуть салон, чем задерживала отправление транспорта.
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