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В Башкирии хотят судить пенсионерку, которую протащили по земле полицейские

В Башкирии хотят судить пенсионерку, которую протащили по земле полицейские

14:17, 21 окт 2021

Пресс-служба Стерлитамакского городского суда сообщила о поступлении материала об административном нарушении в отношении пожилой женщины, пытавшейся проехать на междугороднем автобусе без справки о вакцинации от коронавируса. В ее отношении возбуждено административное дело за нарушение режима «Повышенная готовность» в связи с угрозой распространения ковида (ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ).

Судебное заседание, уточняется в сообщении, назначено на 21 октября 2021 года, в связи с необходимостью вызова и допроса свидетелей.
Ранее сообщалось о том, что  пассажирка села в автобус, следующий по рейсу КумертауУфа и не предъявила необходимый документ. При этом она игнорировала неоднократные требования сотрудников вокзала и правоохранителей покинуть салон, чем задерживала отправление транспорта.


«Категорически отказывалась выходить из автобуса, хваталась руками за сиденья, упиралась ногами, вела себя неадекватно и агрессивно в отношении сотрудников полиции, пытаясь вызвать чувство сострадания со стороны других пассажиров и настроить их против сотрудников полиции, чем оказала неповиновение законным требованиям сотрудников полиции», – передали в пресс-службе суда. 
Глава Башкирии Радий Хабиров во время правительственного совещания прокомментировал задержание, отметив, что поступать иначе в подобных случаях невозможно – выполнение требований указа должны контролировать полицейские, а отвечать за организацию работы – главы муниципалитетов..

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео
Теги: Стерлитамакский район коронавирусные ограничения
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