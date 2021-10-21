Жительница Башкирии соврала о преступлении и заплатила штраф 30 тысяч рублей
15:32, 21 окт 2021
Бирский межрайонный суд вынес приговор 19-летней местной жительнице. Девушка выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей за заведомо ложный донос о совершенном преступлении. Осужденная признала вину и раскаялась в содеянном. Приговор вступил в законную силу.
Сам инцидент произошел в сентябре 2020 года. Тогда молодая жительница Бирска обратилась в правоохранительные органы. Она написала заявление о том, что неизвестный нанес ей несколько ножевых ранений. Однако во время доследственной проверки правоохранители выяснили, что травмы ныне осужденная нанесла себе сама. Чтобы скрыть попытку покончить с жизнью от родственников и близких, девушка умышленно соврала о преступлении.