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Жительница Башкирии соврала о преступлении и заплатила штраф 30 тысяч рублей

Жительница Башкирии соврала о преступлении и заплатила штраф 30 тысяч рублей

15:32, 21 окт 2021

Бирский межрайонный суд вынес приговор 19-летней местной жительнице. Девушка выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей за заведомо ложный донос о совершенном преступлении. Осужденная признала вину и раскаялась в содеянном. Приговор вступил в законную силу.

Сам инцидент произошел в сентябре 2020 года. Тогда молодая жительница Бирска обратилась в правоохранительные органы. Она написала заявление о том, что неизвестный нанес ей несколько ножевых ранений. Однако во время доследственной проверки правоохранители выяснили, что травмы ныне осужденная нанесла себе сама. Чтобы скрыть попытку покончить с жизнью от родственников и близких, девушка умышленно соврала о преступлении.

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Источник: proural.info
Теги: Бирский район
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