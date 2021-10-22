Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии терапевт получила взятку за поддельную справку о вакцинации от коронавируса

В Башкирии терапевт получила взятку за поддельную справку о вакцинации от коронавируса

10:31, 22 окт 2021

Участковый врач-терапевт из города Нефтекамска подделала данные о вакцинопрофилактике нескольким работникам салона красоты. За это медик получила 33 тыс. рублей. Согласно информации СК по Республике Башкортостан, женщина стала фигурантом уголовного дела.

Сообщается, что взятку участковому врачу-терапевту одного из лечебных учреждений города Нефтекамска предложила руководитель салона красоты еще летом нынешнего года. За 33 тыс. рублей, доктор подделала сведения о проведении врачебного осмотра группы работников салона и внесла информацию в единую информационную систему о вакцинопрофилактике коллектива.

На данный момент, по информации пресс-центра СК по Республике Башкортостан, участковый терапевт стала фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 290 УК России (получение взятки). Женщина находится под подпиской о невыезде.

Отметим, что подобный случай произошел в городе Октябрьский. Здесь пройдет суд над местными жителями в возрасте 51 и 63 лет за подделку медсправок. А именно, по данным органов охраны правопорядка, мужчина продал 36 липовых справок с результатами ПЦР-анализов, за что в итоге получил 50 тысяч рублей. Женщина продала 16 медсправок.

Читайте также:

Жительница Башкирии соврала о преступлении и заплатила штраф 30 тысяч рублей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: mkset.ru
Теги: Нефтекамск криминал
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: