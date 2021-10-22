В Башкирии терапевт получила взятку за поддельную справку о вакцинации от коронавируса

10:31, 22 окт 2021

Участковый врач-терапевт из города Нефтекамска подделала данные о вакцинопрофилактике нескольким работникам салона красоты. За это медик получила 33 тыс. рублей. Согласно информации СК по Республике Башкортостан, женщина стала фигурантом уголовного дела.







Сообщается, что взятку участковому врачу-терапевту одного из лечебных учреждений города Нефтекамска предложила руководитель салона красоты еще летом нынешнего года. За 33 тыс. рублей, доктор подделала сведения о проведении врачебного осмотра группы работников салона и внесла информацию в единую информационную систему о вакцинопрофилактике коллектива.



На данный момент, по информации пресс-центра СК по Республике Башкортостан, участковый терапевт стала фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 290 УК России (получение взятки). Женщина находится под подпиской о невыезде.

Отметим, что подобный случай произошел в городе Октябрьский. Здесь пройдет суд над местными жителями в возрасте 51 и 63 лет за подделку медсправок. А именно, по данным органов охраны правопорядка, мужчина продал 36 липовых справок с результатами ПЦР-анализов, за что в итоге получил 50 тысяч рублей. Женщина продала 16 медсправок.

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