Жителям России для регистрации в мессенджерах придется предоставлять паспортные данные

18:19, 23 окт 2021

Правительство России обязало мессенджеры регистрировать пользователей по паспортным данным. Документ размещен на интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает «Парламентская газета».







При этом оператор не сообщает руководству мессенджера персональные данные о своем абоненте. Он лишь информирует о его наличии или об отсутствии в базах данных. На подтверждение достоверности номера оператору дается 20 минут с момента получения запроса. В то же время владелец мессенджера должен запретить передачу сообщений пользователей, если процедура идентификации не пройдена.



В случае, если абонент и оператор расторгли договор, или сведения о пользователе изменились, оператор в течение суток должен направить уведомление об этом владельцу мессенджера. После этого необходимо провести повторную идентификацию пользователя.

Новое постановление вступит в силу с 1 марта 2022 года и продолжит действовать до 1 марта 2028 года.



Напомним, в начале октября в работе соцсетей и мессенджеров случился глобальный сбой. Проблемы в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдались в нескольких странах, включая Россию.

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