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Вахтовика из Башкирии будут судить за поддельную медсправку

Вахтовика из Башкирии будут судить за поддельную медсправку

22:22, 23 окт 2021

В Коми будут судить 41-летнего вахтовика из Башкирии за поддельную медицинскую справку.

Известно, что в феврале 2021 года рабочий из Башкирии захотел хитрым образом получить справку о допуск на работу на месторождении в республике Коми. Мужчина решил не проходить медосмотр, а попросту приобрел поддельный документ. Примечательно, что позже он попросил у работодателя компенсацию за медицинские процедуры, которые не получал.

При финансовой проверке в компании выяснили, что вахтовик медосмотр не проходил. После этого представитель организации обратился в полицию.

Работник свою вину так и не признал. Уголовное дело передали в Усинский городской суд.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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