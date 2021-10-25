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Телеканал "СТС" подал в суд на жительницу Башкирии за нарушение авторских прав

Телеканал "СТС" подал в суд на жительницу Башкирии за нарушение авторских прав

10:16, 25 окт 2021

Телеканал «СТС» подал в суд на жительницу Ишимбая за использование нескольких товарных знаков и персонажей из мультфильма «Три кота»: Мама, Папа, Коржик, Компот, Карамелька, Шуруп, Нудик, Сажик, Лапочка.

4 июля 2019 года в магазине жительница Ишимбая продавала игрушки. На витрине находилось пять пластиковых фигурок из мультсериала в упаковке с его логотипом.

— Нарушение выразилось в незаконном использовании ответчиком указанных объектов интеллектуальной собственности путем предложения к продаже и реализации товара, на котором имеются обозначения, схожие до степени смешения с указанными выше товарными знаками истца, а также изображения, созданные путем переработки вышеуказанных произведений истца. Истец не передавал ответчику право на использование указанных объектов. Товар, реализованный ответчиком, не вводился в гражданский оборот истцом и третьими лицами с его согласия, — пояснили в суде.

Суд встал на сторону телеканала и взыскал с женщины 50 тысяч рублей за использование товарных знаков и 90 тысяч рублей за компенсацию нарушения авторских прав. Местную жительницу также обязали оплатить судебные расходы на сумму более 5 тысяч рублей. Решение в законную силу еще не вступило.

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Источник: proural.info
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