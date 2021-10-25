Изменения в законодательстве, вступающие в силу с 1 ноября 2021 года

14:14, 25 окт 2021

Многие изменения, вступающие в силу с ноября текущего года, связаны с денежными выплатами: увеличением пособий и начислением доплат отдельным категориям граждан.







Поддержка семей с детьми

Доплаты пенсионерам

Правительство выделило в общей сложности 28,3 млрд рублей для поддержки малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет. Размер ежемесячной выплаты зависит от среднедушевого дохода семьи. Оформить заявление родители могут через портал Госуслуг.С 1 ноября некоторым пенсионерам начнут перечислять доплаты. Это касается бывших членов летных экипажей гражданской авиации, а также отдельных категорий сотрудников сферы угольной промышленности. Сумма выплат зависит от среднемесячной зарплаты и стажа.

Двойной размер страховой выплаты по старости (более 12 тысяч рублей в месяц) будут получать граждане 80 лет и старше. Также защитникам блокадного Ленинграда начислят единовременно по 50 тысяч рублей.

Возобновление авиасообщения с 9 странами

Оплата за перевод денежных средств

Поддержка малого и среднего бизнеса









С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с 9 странами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд.С 1 ноября обновляется максимальное значение размера оплаты за перевод денег между физическими лицами. Так, перевод средств суммой менее 100 тысяч рублей в месяц будет бесплатным, свыше 100 тысяч рублей в месяц – 0,5% от суммы перевода, при этом оплата за транзакцию не составит более 1,5 тысяч рублей.

Бизнес-сообществу выделят компенсацию в связи с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября. Пострадавшей отрасли планируют выплачивать по одному МРОТ на каждого сотрудника. В целом на поддержку предпринимателей потребуется около 27 млрд рублей. Подать заявление на грант можно с 1 ноября по 15 декабря.

Обновление для ИП

Обновление для перевозчиков древесины

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Индивидуальные предприниматели могут отправить в инспекцию заявление нового образца на получение освобождения от фиксированных взносов. Речь идет о периодах жизни, когда гражданин ухаживал за ребенком, инвалидом, пенсионером, проходил военную службу или был невинно осужден.С 1 ноября изменится список пунктов пропуска для вывоза древесины и лесоматериалов из России.Из перечня исключаются следующие автомобильные пункты:российско-финляндская граница (Инари, Лотта, Салла, Торфяновка)российско-эстонская граница (Шумилкино)российско-литовская граница (Морское, Пограничный, Советск)российско-польская граница (Гусев)российско-украинская граница (Крупец, Троебортное)Список пропускных пунктов пополнят:российско-литовская граница (Дубки)российско-польская граница (Мамоново)российско-грузинская граница (Верхний Ларс)российско-китайская граница (Кани Курган).