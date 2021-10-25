Изменения в законодательстве, вступающие в силу с 1 ноября 2021 года
14:14, 25 окт 2021
Многие изменения, вступающие в силу с ноября текущего года, связаны с денежными выплатами: увеличением пособий и начислением доплат отдельным категориям граждан.
Поддержка семей с детьми
Правительство выделило в общей сложности 28,3 млрд рублей для поддержки малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет. Размер ежемесячной выплаты зависит от среднедушевого дохода семьи. Оформить заявление родители могут через портал Госуслуг.
Доплаты пенсионерам
С 1 ноября некоторым пенсионерам начнут перечислять доплаты. Это касается бывших членов летных экипажей гражданской авиации, а также отдельных категорий сотрудников сферы угольной промышленности. Сумма выплат зависит от среднемесячной зарплаты и стажа.
Двойной размер страховой выплаты по старости (более 12 тысяч рублей в месяц) будут получать граждане 80 лет и старше. Также защитникам блокадного Ленинграда начислят единовременно по 50 тысяч рублей.
Возобновление авиасообщения с 9 странами
С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с 9 странами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд.
Оплата за перевод денежных средств
С 1 ноября обновляется максимальное значение размера оплаты за перевод денег между физическими лицами. Так, перевод средств суммой менее 100 тысяч рублей в месяц будет бесплатным, свыше 100 тысяч рублей в месяц – 0,5% от суммы перевода, при этом оплата за транзакцию не составит более 1,5 тысяч рублей.
Поддержка малого и среднего бизнеса
Бизнес-сообществу выделят компенсацию в связи с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября. Пострадавшей отрасли планируют выплачивать по одному МРОТ на каждого сотрудника. В целом на поддержку предпринимателей потребуется около 27 млрд рублей. Подать заявление на грант можно с 1 ноября по 15 декабря.
Обновление для ИП
Индивидуальные предприниматели могут отправить в инспекцию заявление нового образца на получение освобождения от фиксированных взносов. Речь идет о периодах жизни, когда гражданин ухаживал за ребенком, инвалидом, пенсионером, проходил военную службу или был невинно осужден.
Обновление для перевозчиков древесины
С 1 ноября изменится список пунктов пропуска для вывоза древесины и лесоматериалов из России.
Из перечня исключаются следующие автомобильные пункты: российско-финляндская граница (Инари, Лотта, Салла, Торфяновка) российско-эстонская граница (Шумилкино) российско-литовская граница (Морское, Пограничный, Советск) российско-польская граница (Гусев) российско-украинская граница (Крупец, Троебортное)
Список пропускных пунктов пополнят: российско-литовская граница (Дубки) российско-польская граница (Мамоново) российско-грузинская граница (Верхний Ларс) российско-китайская граница (Кани Курган).