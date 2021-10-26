Житель Башкирии заступился за женщину и до смерти забил ее обидчика

11:35, 26 окт 2021

Калининский районный суд Уфы 25 октября вынес приговор 36-летнему местному жителю, который заступился за женщину и до смерти забил ее обидчика. Инцидент произошел 14 ноября 2020 года.







Как передали в пресс-службе суда, в подъезде одного из домов по улице 40 лет Октября между пьяными мужчиной и женщиной возникла потасовка. Во время драки первый ударил по голове вторую. Свидетелем конфликта стал обвиняемый. Он вывел на улицу мужчину и стал там выяснять с ним отношения.

– Мужчина стал высказываться в отношении обвиняемого словами грубой нецензурной брани, вследствие чего между ними произошел конфликт. Обвиняемый нанес один удар кулаком в область лица и не менее двух ударов ногой в область живота потерпевшего, которые привели к разрыву брыжей тонкой кишки потерпевшего. На следующий день потерпевший от полученных травм скончался, – рассказали в суде.

Подсудимый не признал вину. По его словам, он «не наносил таких ударов ногой в живот», от которых погибший мог скончаться. Мужчина также утверждал, что лишь пытался предотвратить нападение на женщину «в связи с аморальным поведением потерпевшего». Суд приговорил фигуранта уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом к шести с половиной годам лишения свободы. Мужчина будет сидеть в колонии строгого режима.

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