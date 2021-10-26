В Башкирии осудят наркодилера, пять лет скрывавшегося от следствия

12:39, 26 окт 2021

44-летний житель Салавата предстанет перед судом за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков без цели сбыта и покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.







Мужчина зарабатывал, перевозя наркотики из Салавата в Белорецк. В декабре 2015 года его задержали сотрудники наркоконтроля и изъяли почти полкилограмма гашиша и «синтетики».



По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, мужчине удалось сбежать, и в июне 2016 году его объявили в розыск. В сентябре этого года полицейские задержали преступника, сейчас он находится под стражей. Свою вину мужчина признал и готовится предстать перед судом.

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