В Башкирии пенсионерке, жестко задержанной полицейскими из-за отсутствия QR-кода, суд переквалифицировал дело

20:06, 26 окт 2021

26 октября адвокат пенсионерки сообщил изданию «Эхо Москвы в Уфе» о том, что теперь ее будут судить за невыполнение правил при угрозе ЧС, дело рассмотрят сегодня.







Стало известно о том, что суд переквалифицировал дело против Валентины Звонаревой из Стерлитамака, которую 17 октября жестко задержали при попытке уехать из Стерлитамака в Уфу на автобусе. Из-за отсутствия у пожилой женщины положенных документов, её выволокли из автобуса и по ее словам тащили волоком до опорного пункта.



Ранее Звонаревой вменяли неповиновение законному требованию полиции, но по сообщению адвоката Звонаревой Павла Осипова, статью её было решено изменить. Сегодня, 26 октября Валентину Звонареву будут судить по статье о невыполнении правил поведения при угрозе чрезвычайной ситуации, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

По словам юриста приведенным изданием, вероятно, что они имеют дело с подложным протоколом.

- Изначально был протокол с одним номером, потом присылают судье какой-то другой, - рассказал Павел Осипов.

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Осипов также счел смену статьи считает разумным и правильным решением, но подчеркивает и то, что привлечь Звонареву к ответственности можно было и без применения физической силы, а протокол можно было составить и на месте.