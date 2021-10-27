В Башкирии обвиняют инспекторшу ГИБДД, которая брала взятки за помощь в сдаче экзамена на права

11:37, 27 окт 2021

В Уфе бывшая 32-летняя инспектор ГИБДД за взятку помогла своей подруге получить водительские права. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии.







Предварительно установлено, что в августе 2020 года обвиняемая получила от своей знакомой вознаграждение в 14 тыс. рублей. После этого женщина уговорила своего коллегу принять у подруги экзамены на водительские права без настоящей проверки уровня знаний и навыков вождения.



Свою вину в получении взятки и в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями экс-инспектор полностью признала. Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Сообщается, что в отношении сотрудника ГИБДД, незаконно выдавшего водительское удостоверение, в настоящее время ведется следствие. Уголовное дело, заведенное на взяткодателя, рассматривает суд.

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