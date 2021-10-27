Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Житель Башкирии устроил стрельбу возле ночного клуба

Житель Башкирии устроил стрельбу возле ночного клуба

13:04, 27 окт 2021

Мужчине, устроившему стрельбу возле ночного клуба в Нефтекамске, избрана мера пресечения. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Согласно представленным материалам, ночью 22 октября возле развлекательного заведения горожанин несколько раз ударил незнакомца по лицу, а затем дважды выстрелил в него из травматического пистолета и скрылся.
 
Отмечено, что ранее мужчина был судим за совершение тяжких преступлений. По решению суда он заключён под стражу на два месяца. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии обвиняют инспекторшу ГИБДД, которая брала взятки за помощь в сдаче экзамена на права. 

Читайте также:

В Башкирии руководитель Минстроя республики получил предостережение от прокуратуры
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru
Теги: Нефтекамск происшествия криминал
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: