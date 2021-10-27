Житель Башкирии устроил стрельбу возле ночного клуба

13:04, 27 окт 2021

Мужчине, устроившему стрельбу возле ночного клуба в Нефтекамске, избрана мера пресечения. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.







Согласно представленным материалам, ночью 22 октября возле развлекательного заведения горожанин несколько раз ударил незнакомца по лицу, а затем дважды выстрелил в него из травматического пистолета и скрылся.



Отмечено, что ранее мужчина был судим за совершение тяжких преступлений. По решению суда он заключён под стражу на два месяца.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии обвиняют инспекторшу ГИБДД, которая брала взятки за помощь в сдаче экзамена на права.

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