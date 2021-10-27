В Башкирии осудили пенсионерку, которая попыталась проехать в автобусе без справки о вакцинации

18:49, 27 окт 2021

В Стерлитамакском городском суде Башкирии привлекли к административной ответственности пенсионерку, которая пыталась проехать на междугороднем автобусе без справки о вакцинации от коронавируса. Объединенная пресс-служба судов сообщила, что женщину признали виновной в неповиновении сотрудникам правоохранительных служб (ч.1 ст. 19.3 Кодекса РФ). Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. руб.







«Звонарева отказалась выходить из автобуса, вела себя агрессивно, хваталась руками за сиденья, упиралась ногами, пыталась вызвать чувство сострадания со стороны других пассажиров и настроить их против сотрудников полиции», – передается в сообщении пресс-службы.



Еще одно дело об административном правонарушении о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности (ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ) в отношении пожилой женщины находится на рассмотрении в городском суде.

Ранее сообщалось, что пассажирка 17 октября 2021 года села в автобус, следующий по рейсу Кумертау – Уфа, и не предъявила необходимый документ. При этом она игнорировала неоднократные требования сотрудников вокзала и правоохранителей покинуть салон, чем задерживала отправление транспорта.



Глава Башкирии Радий Хабиров во время правительственного совещания прокомментировал задержание, отметив, что поступать иначе в подобных случаях невозможно – выполнение требований указа должны контролировать полицейские, а отвечать за организацию работы – главы муниципалитетов.

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