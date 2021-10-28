В Башкирии признали виновным водителя, по вине которого погибли 2 человека

15:58, 28 окт 2021

В Башкирии осудили 45-летнего туймазинца, виновного в смертельном ДТП. Как сообщает МВД по РБ, мужчине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещается управлять транспортом в течение 3 лет.







Трагедия произошла 12 июня 2020 года в двенадцатом часу ночи на 57 км дороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Осужденный за рулем «Фольксваген Пассад» врезался в «Ладу Гранту» под управлением 43-летнего жителя города Октябрьский. От полученных травм водитель отечественного автомобиля и его 29-летний пассажир скончались на месте. В ДТП также пострадала 39-летняя пассажирка «Фольксвагена». Туймазинец отказался от медицинского освидетельствования.

Как оказалось, виновник аварии был лишен водительских прав и ранее осужден за оборот наркотических средств. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за повторное управление транспортом в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ), а также за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц по неосторожности (п. «а» ч. 5 ст. 264 УК РФ).



Свою вину мужчина не признал. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Читайте также: В Башкирии в кювет опрокинулись водитель и 2 пассажира

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ