В Башкирии сотруднику МЧС предъявили обвинение по делу о смерти ребенка от взрыва баллона

20:50, 28 окт 2021

Начальнику караула пожарно-спасательной части по охране села Акъяр Хайбуллинского района МЧС Башкирии предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».







Оставленные сотрудниками баллоны привели к смерти шестилетнего мальчика. Об этом сообщили сегодня, 28 октября, в Следственном комитете республики.

— В настоящее время следователями назначен комплекс необходимых экспертных исследований, проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также причин и условий, ему способствовавших, — отметили в ведомстве.

Расследование дела взял на особый контроль руководитель следкома республики.



Напомним, трагедия произошла 17 августа. По версии следствия, двое шестилетних мальчиков во время игры подожгли бочку, из-за чего она взорвалась. Один из них получил 90 процентов ожогов, а затем скончался в больнице через неделю после происшествия.

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Фото: Следственный комитет Башкирии