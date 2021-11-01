Бывший глава района в Башкирии выделял сиротам непригодное жилье

18:35, 01 ноя 2021

В Башкирии 48-летнего бывшего главу администрации Белорецкого района обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и предоставлении сиротам непригодного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.







Предварительно установлено, что в 2012-2014 годах подозреваемый предоставил 16 сиротам жилые дома, которые были приобретенные администрацией на вторичном рынке. Однако договор о покупке был совершен без осмотра санитарного и технического состояния зданий. В результате было установлено, что физический износ домов превышал 50%, а срок эксплуатации варьировался от 52 до 86 лет.

Проведенные экспертизы подтвердили, что построенные дома небезопасны и непригодны для проживания граждан. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Белорецкий межрайонный суд.

Читайте также: Жительница Башкирии оформила кредит на своего умершего отца

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram