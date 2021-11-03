В Башкирии прошли обыски у замначальника ГИБДД Эльвира Сагитова

16:46, 03 ноя 2021

В Уфе сотрудники правоохранительных органов провели обыски у замначальника УГИБДД МВД по РБ Эльвира Сагитова.







Как рассказал источник, близкий к ситуации, проверка проходила по факту его возможной причастности к созданию преступной группировки из числа сотрудников республиканской Госавтоинспекции, занимавшихся в том числе продаже водительских удостоверений без фактической сдачи экзамена. Собеседник отметил, что по результатам обысков пока никаких мер в отношении высокопоставленного полицейского предпринято не было.



Напомним, бывший начальник МРЭО ГИБДД Ильдус Шайбаков стал фигурантом дела о коррупции. Позже МВД объявило его в розыск.

У заместителя Шайбакова Айдара Гиндуллина, которого следователи заподозрили в продаже водительских удостоверений, при проверке обнаружили загородный дом, 36 автомобилей и два земельных участка.



Кроме того, в Уфе были задержаны пятеро сотрудников республиканского ГИБДД. Их подозревают в получении взяток за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов. По версии следствия, в период с 2017 по 2020 года подозреваемый получали через посредников взятки в размере от 14 до 40 тысяч рублей за каждое удостоверение в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества.









Добавим, что по обвинению в посредничестве при передаче взятки замначальника МРЭО ГИБДД МВД по РБ в Уфе будут судить 53-летнего инструктора одной из автошкол. Как ранее сообщали в пресс-службе СУ СКР по РБ, было установлено, что мужчина находился в приятельских отношениях с высокопоставленным сотрудником ГИБДД. С 2017 по 2019 год он был посредником при передаче ему взяток в размере 30 тысяч рублей каждая от шести граждан. Взамен им оказывалось содействие в получении ими водительских прав без сдачи экзамена. Вину свою обвиняемый признал.

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram