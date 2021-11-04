В Башкирии прокуратура потребовала от властей отремонтировать в Сибае кинотеатр «Мир»
17:23, 04 ноя 2021
Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия в Сибае, к коим с 2017 года относится кинотеатр «Мир».
Однако администрация городского округа не принимала мер для его сохранения. В ходе надзорных мероприятий обнаружены отслоение и разрушение выступающих частей стен здания.
Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на орган местного самоуправления обязанности устранить выявленные нарушения.
«Требования прокуратуры полностью удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства», — добавили в Прокуратуре РБ.
Источник:
gtrk.tv
Фото: Яндекс
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