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В Башкирии прокуратура потребовала от властей отремонтировать в Сибае кинотеатр «Мир»

В Башкирии прокуратура потребовала от властей отремонтировать в Сибае кинотеатр «Мир»

17:23, 04 ноя 2021

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия в Сибае, к коим с 2017 года относится кинотеатр «Мир».

Однако администрация городского округа не принимала мер для его сохранения. В ходе надзорных мероприятий обнаружены отслоение и разрушение выступающих частей стен здания.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на орган местного самоуправления обязанности устранить выявленные нарушения.

«Требования прокуратуры полностью удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства», — добавили в Прокуратуре РБ.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Яндекс
Теги: Сибай
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