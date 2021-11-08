В Башкирии за нарушение антиковидных ограничений оштрафовали «Салават Юлаев»

10:04, 08 ноя 2021

Советский районный суд столицы Башкирии оштрафовал АНО «Салават Юлаев» за нарушение антиковидных ограничений. Об этом сообщил РБК Уфа.







Региональный Роспотребнадзор установил, что на играх, которые прошли 16 и 18 сентября, количество болельщиков превышало допустимые показатели. Первый матч посетили 2240 человек, второй — 4023. На тот момент разрешалось проводить мероприятия с участием не более тысячи человек. АНО «Салават Юлаев» суд признал виновным и назначил минимальный штраф в размере 200 тысяч рублей. Стоит отметить, это уже не первое нарушение со стороны клуба.

Напомним, накануне был отменен матч на «Уфа-Арене». 7 ноября, согласно игровому календарю, должны были встретиться «юлаевцы» и челябинский «Трактор». Однако уфимская команда отправилась всем составом на карантин на неделю. Причиной тому стало то, что у группы спортсменов выявили вирус гриппа А. Коронавирус в ходе лабораторных исследований не обнаружен.





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