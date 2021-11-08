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Жителя Башкирии осудят за убийство, совершенное 13 лет назад

Жителя Башкирии осудят за убийство, совершенное 13 лет назад

18:50, 08 ноя 2021

Следком Башкиии сообщил, что жителя Мелеуза осудят за совершенное 13 лет назад убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование завершено в отношении 54-летнего местного жителя, которого раскрыли благодаря признанию его сожительницы. 

В ведомстве собщили, что 15 сентября 2008 года на территории садов вблизи кирпичного забора обнаружили тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В 2021 году криминалисты начали повторный допрос знакомых и родственников потерпевших. Во время допроса одной из женщин стало заметно, что она сильно нервничает. Проверка алиби показала, что она сожительствовала с подозреваемым, а позже женщина призналась, что ее бывший возлюбленный убил потерпевшего во время ссоры. 

В следствии выдвинули версию, что в день убийства сожители распивали алкоголь в гостях у потерпевшего. В какой-то момент тот стал оказывать даме знаки внимания, что не понравилось фигуранту уголовного дела. Мужчина пригласил свою жертву выяснить отношения, взял деревянный штакетник от забора и забил им до смерти хозяина дома. 

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Спустя 13 лет подозреваемый после признания сожительницы сознался в содеянным. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Мелеузовский район криминал происшествия
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