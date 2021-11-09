Серийному маньяку, насиловавшему бабушек в Башкирии, предъявили обвинение

10:49, 09 ноя 2021

В Казани предъявлено обвинение 38-летнему жителю Татарстана Радику Тагирову за изнасилование и убийство старушек из разных городов Поволжья, Урала и Центрального федерального округа. В число жертв попали пожилые женщины из Уфы, Перми, Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, Кирова, Ижевска, Иваново и Челябинска.







Установлено, что Тагиров нападал на одиноких бабушек в возрасте от 75 до 90 лет, которые жили в хрущевках. По информации газеты «МК», мужчина наводил о них справки, поджидал у подъезда, а потом под видом социального работника или сотрудника ЖКХ проникал в квартиру, насиловал и душил.



Сообщается, что в Башкирии в период с 24 по 28 сентября 2012 года он убил троих пенсионерок, задушив их поясом от халата. В других городах осужденный использовал фартуки, веники, проводы от утюга.





«Жертв выбирал случайно. Кого у подъезда встречал, кого возле магазина. Потом до дома провожал. Иногда они звали сами, иногда напрашивался к ним. Представлялся сотрудником управляющей компании или чистильщиком вентиляционной шахты. А дальше накидывал провод со стороны спины — и все. Держал до тех пор, пока не уснет, не подохнет», – рассказал Тагиров во время допроса.









Мужчину задержали только спустя 10 лет – в декабре 2020 года благодаря генетической экспертизе. Тагиров пока что сообщил о 25 жертвах, утверждая, что главным мотивом преступления был голод и жизнь на улице. В МК привели мнение психологов, что на самом деле ему доставлял удовольствие сам факт убийства.





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Фото: МВД