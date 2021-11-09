Серийному маньяку, насиловавшему бабушек в Башкирии, предъявили обвинение
10:49, 09 ноя 2021
В Казани предъявлено обвинение 38-летнему жителю Татарстана Радику Тагирову за изнасилование и убийство старушек из разных городов Поволжья, Урала и Центрального федерального округа. В число жертв попали пожилые женщины из Уфы, Перми, Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, Кирова, Ижевска, Иваново и Челябинска.
Установлено, что Тагиров нападал на одиноких бабушек в возрасте от 75 до 90 лет, которые жили в хрущевках. По информации газеты «МК», мужчина наводил о них справки, поджидал у подъезда, а потом под видом социального работника или сотрудника ЖКХ проникал в квартиру, насиловал и душил.
Сообщается, что в Башкирии в период с 24 по 28 сентября 2012 года он убил троих пенсионерок, задушив их поясом от халата. В других городах осужденный использовал фартуки, веники, проводы от утюга.