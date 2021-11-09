Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии арестовали женщину, обвиняемую в убийстве любовницы своего мужа

В Башкирии арестовали женщину, обвиняемую в убийстве любовницы своего мужа

16:47, 09 ноя 2021

В Салавате арестовали 36-летнюю женщину, которая убила любовницу своего супруга.

Как установлено следствием, подозреваемая дома отмечала день рождения. В какой-то момент она поругалась с мужем и ушла. Вернувшись на следующий день, застала любимого человека с другой дамой. Между соперницами произошёл конфликт. Злоумышленница схватила кухонный нож, ударили им в грудь оппонентки и ранила прямо в сердце.

28-летняя потерпевшая выбежала в подъезд, но упала на лестничной площадке. Спустя несколько минут она скончалась. Подозреваемая же скрываться не стала, дождалась полицейских и созналась в содеянном.

Михаил Полев, следователь следственного отдела по г. Салават СУ СК РФ по РБ:

«В настоящее время с задержанной уже проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виду заключения под стражу сроком на 2 месяца. Продолжается сбор и фиксация доказательств по делу, по изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз».

Читайте также:

Тело убитой подругой жительницы Башкирии уже пятые сутки лежит в морге
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Теги: Салават происшествия криминал
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: