В Башкирии арестовали женщину, обвиняемую в убийстве любовницы своего мужа

16:47, 09 ноя 2021

В Салавате арестовали 36-летнюю женщину, которая убила любовницу своего супруга.







Как установлено следствием, подозреваемая дома отмечала день рождения. В какой-то момент она поругалась с мужем и ушла. Вернувшись на следующий день, застала любимого человека с другой дамой. Между соперницами произошёл конфликт. Злоумышленница схватила кухонный нож, ударили им в грудь оппонентки и ранила прямо в сердце.



28-летняя потерпевшая выбежала в подъезд, но упала на лестничной площадке. Спустя несколько минут она скончалась. Подозреваемая же скрываться не стала, дождалась полицейских и созналась в содеянном.

Михаил Полев, следователь следственного отдела по г. Салават СУ СК РФ по РБ:

«В настоящее время с задержанной уже проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виду заключения под стражу сроком на 2 месяца. Продолжается сбор и фиксация доказательств по делу, по изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз».

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