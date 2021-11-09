В Башкирии арестовали женщину, обвиняемую в убийстве любовницы своего мужа
16:47, 09 ноя 2021
В Салавате арестовали 36-летнюю женщину, которая убила любовницу своего супруга.
Как установлено следствием, подозреваемая дома отмечала день рождения. В какой-то момент она поругалась с мужем и ушла. Вернувшись на следующий день, застала любимого человека с другой дамой. Между соперницами произошёл конфликт. Злоумышленница схватила кухонный нож, ударили им в грудь оппонентки и ранила прямо в сердце.
28-летняя потерпевшая выбежала в подъезд, но упала на лестничной площадке. Спустя несколько минут она скончалась. Подозреваемая же скрываться не стала, дождалась полицейских и созналась в содеянном.
Михаил Полев, следователь следственного отдела по г. Салават СУ СК РФ по РБ:
«В настоящее время с задержанной уже проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виду заключения под стражу сроком на 2 месяца. Продолжается сбор и фиксация доказательств по делу, по изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз».