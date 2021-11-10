В Башкирии мужчина 1,5 месяца хранил на балконе тело убитого

10:19, 10 ноя 2021

В Уфе избрали меру пресечения для 49-летнего мужчины, хранившего на балконе тело убитого гостя полтора месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.







Мужчина обвиняется в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Предварительно установлено, что он убил своего знакомого с помощью металлической трубы, а тело погибшего завернул в полиэтилен и оставил на своем балконе. Следователь и гособвинитель просили избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражей. Сообщается, что мужчина против ареста не возражал. Решением суда он был лишен свободы до 27 декабря 2021 года.

Напомним, что обвиняемый причастен к исчезновению 34-летнего жителя Уфы стало известно в конце октября текущего года. Правоохранители установили, что последний раз пропавшего видели в компании слесаря из Иглино, снимавшего квартиру в микрорайоне Шакша. Позднее было установлено, что 17 сентября обвиняемый познакомился с погибшим и пригласил его к себе в гости. Мужчины выпивали спиртное, но в какой-то момент поссорились. Тогда слесарь схватил металлическую трубу и ударил ею по голове опонента. От полученной травмы уфимец скончался. В полицию о случившемся злоумышленник сообщать не стал, а спрятал тело. Сотрудники правопорядка начали поиски погибшего, когда к ним обратилась его сожительница.

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Фото: пресс-служба Следственного комитета РБ