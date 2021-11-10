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В Башкирии за коррупционную сделку осудят главу сельсовета

В Башкирии за коррупционную сделку осудят главу сельсовета

15:09, 10 ноя 2021

В Башкирии глава Уктеевского сельсовета Иглинского района предстанет перед судом за служебный подлог и получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры республики. 

Удалось установить, что в августе-сентябре 2021 года к чиновнику обратился гражданин. Он попросил оформить в собственность его отца земельный участок, хотя этот мужчина никогда не проживал, не был прописан на территории сельсовета и не имел права на безвозмездное получение земли. Подозреваемый согласился, однако для себя потребовал «вознаграждение» в 120 тыс. рублей. Деньги глава получил, после чего сделал выписку из похозяйственной книги. Он внес ложные сведения о том, что отец взяткодателя имеет право на земельный участок в селе Уктеево площадью 33 сотки. После этого чиновник был задержан с поличным сотрудниками правопорядка.
 

Свою вину он частично признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Иглинский район криминал
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