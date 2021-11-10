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В Башкирии Верховный суд отменил штраф пенсионерке, которую силой выволокли из автобуса

В Башкирии Верховный суд отменил штраф пенсионерке, которую силой выволокли из автобуса

15:42, 10 ноя 2021

10 ноября в Верховном суде Башкирии была рассмотрена апелляционная жалоба пенсионерки из Стерлитамака Валентины Звонаревой, которую жестко задержал полицейский при попытке уехать в Уфе на автобусе без QR-кода о вакцинации, сообщает издание Пруфы.

Сегодня, 10 ноября в Верховном суде Башкирии прошло рассмотрение апелляционной жалобы Валентины Звонаревой, которую 17 октября сотрудник полиции жестко выволок из автобуса, следовавшего из Стерлитамака в Уфу, куда пенсионерка направлялась по своим коммунальным делам. Верховный суд республики отменил решение суда первой инстанции и вернул материалы в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

Напомним, причиной для такого обращения с пожилой женщиной стало отсутствие у нее документов, предусмотренных указом о коронавирусных ограничений, а именно сертификата о вакцинации или же справки о перенесенной в течении 6 месяцев коронавирусной инфекции.

27 октября суд привлек Валентину Звонареву к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. Однако женщина, уверенная в своей правоте вместе со своим адвокатом решили подавать апелляцию.

– После этого я лечилась – сейчас у меня плохо работают нога и рука. Когда полицейский из автобуса вытаскивал – там вытаскивать то было с первого места, недалеко, ему и не надо было мне руки в гору делать и меня тащить. Мне было больно – полицейскому я ничего такого не говорила, просто сказала "ой, больно, помогите", не сопротивлялась. Но он мне руки задрал и по лестнице из автобуса поволок. Сейчас я уже не переживаю из-за судов – я знаю, что я честно права, – приводят Пруфы слова Валентины Звонаревой.



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Источник: mkset.ru
Теги: Стерлитамакский район
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