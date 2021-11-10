В Башкирии Верховный суд отменил штраф пенсионерке, которую силой выволокли из автобуса
15:42, 10 ноя 2021
10 ноября в Верховном суде Башкирии была рассмотрена апелляционная жалоба пенсионерки из Стерлитамака Валентины Звонаревой, которую жестко задержал полицейский при попытке уехать в Уфе на автобусе без QR-кода о вакцинации, сообщает издание Пруфы.
Сегодня, 10 ноября в Верховном суде Башкирии прошло рассмотрение апелляционной жалобы Валентины Звонаревой, которую 17 октября сотрудник полиции жестко выволок из автобуса, следовавшего из Стерлитамака в Уфу, куда пенсионерка направлялась по своим коммунальным делам. Верховный суд республики отменил решение суда первой инстанции и вернул материалы в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.
Напомним, причиной для такого обращения с пожилой женщиной стало отсутствие у нее документов, предусмотренных указом о коронавирусных ограничений, а именно сертификата о вакцинации или же справки о перенесенной в течении 6 месяцев коронавирусной инфекции.
27 октября суд привлек Валентину Звонареву к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. Однако женщина, уверенная в своей правоте вместе со своим адвокатом решили подавать апелляцию.