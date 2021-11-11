В России в 2022 году для нарушителей ПДД введут новые штрафы

16:16, 11 ноя 2021

В 2022 году ожидается появление новых автомобильных штрафов. Кроме того, планируется ужесточить уже существующие санкции, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект измененного Кодекса об административных правонарушениях. Нововведения предлагает Минюст России.







Так, в следующем году может появиться штраф за опасное вождение – нарушителю придется выложить 3000 рублей. За систематическое грубое нарушение ПДД (три и более нарушений в течение года) планируют наказывать штрафом в 10–30 тысяч рублей или лишением прав до 1,5 лет. Управление автомобилем после временного ограничения прав и мойка авто на газоне обойдутся в 1–3 тысячи рублей, причем за последнее нарушение можно обойтись лишь предупреждением.



Передвижение по дорогам общего пользования на снегоходах, болотоходах обойдется в 1–2 тысячи рублей, а сброс мусора из машины накажут суммой в 2–3 тысячи рублей.

В следующем году могут появиться весьма крупные штрафы – если водитель будет неоднократно игнорировать требование полиции остановить машину, то будет оштрафован на 40 тысяч рублей или лишен прав на срок до 1,5 лет. На 50 тысяч оштрафуют пьяного водителя, который перевозит ребенка. Также за такое нарушение лишат водительских прав на срок до 3 лет.



За повторное управление автомобилем с незаконной тонировкой либо нечитаемыми номерами водителю придется заплатить 5 тысяч рублей, также у нарушителя изымут права на срок до 3 месяцев. Перевозка ребенка без автокресла будет караться штрафом в 3–5 тысяч рублей.



Если водитель без прав сядет за руль, то в 2022 году его обяжут выплатить 30 тысяч рублей либо отправят на обязательные работы до 60 часов. За повторное подобное нарушение оштрафуют на 20–30 тысяч или обяжут отрабатывать 40–60 часов.

Значительное превышение скорости (60–80 км/ч) обойдется в 2–5 тысяч рублей или лишением прав до полугода. За движение на тихоходе или остановку на автомагистрали за пределом специальной стоянки водителя оштрафуют на 3 тысячи рублей.





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