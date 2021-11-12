В Башкирии прекратили дело против экс-главы Белорецкого района Владислава Миронова

17:45, 12 ноя 2021

Сегодня, 11 ноября, Белорецкий межрайонный суд Башкирии прекратил уголовное дело против экс-главы Белорецкого района Владислава Миронова. Следствие обвиняло его в злоупотреблении должностным полномочиями при передаче жилья сиротам.







– Адвокатом обвиняемого было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности привлечения Миронова к уголовной ответственности. Суд ходатайство защитника удовлетворил, постановив прекратить уголовное дело.

Напомним, по версии следствия, в 2012-2014 годах Миронов предоставил 16 сиротам дома, купленные на вторичном рынке. Никакие комиссии и специалисты не осматривали санитарное и техническое состояние жилья. Зато свою инспекцию провела прокуратура. Надзорное ведомство выяснило, что физический износ предоставленных домов превышал 50%. Они были старыми, небезопасными и непригодными для проживания.

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Фото: соцсети