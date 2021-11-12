Житель Башкирии, после ссоры с женой, насмерть сбил ее за рулем автомобиля

19:32, 12 ноя 2021

Житель Башкирии переехал жену на автомобиле возле своего дома. Обвинение предъявлено жителю Альшеевского района. Подробности ЧП раскрыл СКР по РБ.







По версии следствия, происшествие в Башкирии произошло поздно вечером 15 октября этого года. Нетрезвый мужчина, после ссоры со своей супругой, сел в автомобиль и, быстро двигаясь задним ходом, совершил наезд на нее. От удара женщину отбросило на несколько метров, после чего она потеряла сознание.



После прохождения исследования на полиграфе мужчина сознался в содеянном. Однако позже стал отрицать причастность к совершенному преступлению.





«В настоящее время с обвиняемым проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор и фиксация доказательств по делу», — прокомментировали в СУ СКР по РБ.

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