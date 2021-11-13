На жительницу Башкирии завели уголовное дело из-за роковой любви

09:58, 13 ноя 2021

Жительница Салавата бросила мужа ради нового ухажера, с которым познакомилась в интернете. 24-летняя женщина, забрав с собой двух детей, ушла к избраннику. Он показался ей более надежным, чем супруг.







Однако позже выяснилось, что ее новый ухажер наркоман и ранее был неоднократно судим из-за запрещенных веществ. Женщина пыталась образумить своего сожителя. Она уговаривала его бросить наркотики, но ничего не вышло. В один день мужчине потребовалась помощь. Он попросил передать пакетик с наркотиками одному человеку. Женщина согласилась. Оказалось, что за всем следили оперуполномоченные по борьбе с наркотиками. В доме влюбленных они также нашли запрещенные вещества.

На женщину завели уголовное дело за пособничество в распространении наркотиков, на мужчину — за сбыт запрещенных веществ в значительном размере, также за их хранение. Влюбленным могут назначить наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Несмотря на свою испорченную жизнь, а также судьбы двоих детей, женщина продолжает покрывать избранника.

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