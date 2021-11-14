В Башкирии мужчина до смерти забил знакомого за приставания к девушке

21:20, 14 ноя 2021

В башкирском городе Ишимбае местного жителя посадили в колонию за то, что он до смерти забил знакомого, пристававшего к его девушке. Преступление произошло еще в начале года, однако недавно суд раскрыл детали инцидента.







Все случилось 20 февраля. Осужденный в этот день находился дома вместе со своей подругой, когда ему позвонил приятель и пригласил к себе выпить. Пара согласилась и поехала в гости. Там они втроем употребляли алкоголь, и в какой-то момент девушка пошла вместе с хозяином квартиры курить на кухню – ее молодой человек остался в комнате. На суде горожанка рассказала, что, докурив, она принялась мыть посуду. Тогда к ней подошел потерпевший и начал к ней приставать, засунув руку в штаны. Внезапно на кухню зашел ее сожитель и увидел всю эту картину.

Приревновав, мужчина позвал знакомого в зал «поговорить», но побеседовать у них не получилось: хозяин квартиры, сидя в кресле, начал насмехаться над гостем, после чего тот несколько раз ударил его по голове. После полученных повреждений потерпевший перестал подавать признаки жизни. Его оппонент, осознав произошедшее, пытался сделать ему искусственное дыхание, но было уже поздно – он скончался. Позже судмедэксперты диагностируют погибшему закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, «приведшие к сдавливанию вещества головного мозга».









Ревнивца судили по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Перед тем как вынести приговор судья обозначил смягчающие наказание обстоятельства: частичное признание вины, раскаяние, наличие двоих несовершеннолетних детей, гражданской супруги и аморальное поведение потерпевшего. Из отягчающих было только одно – алкогольное опьянение.



В итоге мужчину признали виновным и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему нужно будет выплатить потерпевшей стороне – сестре погибшего – 500 тысяч рублей.

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