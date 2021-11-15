В Башкирии из-за антиковидных нарушений закрыли 4 торговых центра

15:39, 15 ноя 2021

Главный санитарный врач Башкирии Анна Казак сегодня, 15 ноября, во время оперативного совещания в правительстве региона проинформировала, что в республике за последнюю неделю из-за нарушения антиковидных ограничений приостановили работу четырех торгово-развлекательных центров.







«В городе Ишимбай «Палуба», гостевой дом «Шатлык» в Бирске, ТСК «Вокзальный» в Стерлитамаке, торговый центр «Грант» в Баймаке, – проинформировала Казак.



Всего, по озвученным данным, за прошедшую неделю провели 500 проверок, составлено 52 административных протокола и выдано 140 предписаний. Среди основных нарушений – неосблюдение масочного режима, требований к социальной дистанции и несоблюдение порядка дезинфекции.





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