В Башкирии начальник отделения судебных приставов вынуждал подчинённых делиться с ним премией

11:50, 16 ноя 2021

В Башкирии суд вынес приговор в отношении 34-летнего бывшего начальника Баймакского межрайонного отделения судебных приставов по статье «превышение должностных полномочий».



По информации пресс-службы регионального Следственного комитета, подсудимый в декабре прошлого года потребовал от подчиненных сотрудников передачи ему части законно полученных ими премий.







Он объяснил это тем, что сам не получил премию из-за наложенного на него дисциплинарного взыскания, которое он получил по вине коллектива, который якобы недоработал. Подчиненные, опасаясь применения к ним мер дисциплинарного взыскания и иных негативных последствий по службе, передали начальнику в общей сложности 77 тысяч рублей.

Преступные факты выявили сотрудники отдела собственной безопасности Управления ФССП России по РБ и Управления ФСБ России по РБ. Подсудимый признал вину в совершенном преступлении и добровольно возместил причиненный коллегам ущерб. Его уволили со службы по отрицательным основаниям. Суд приговорил бывшего пристава к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.





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