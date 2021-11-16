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В Башкирии за жестокое обращение с детьми осудят молодую мать

В Башкирии за жестокое обращение с детьми осудят молодую мать

14:24, 16 ноя 2021

В отношении 20-летней уфимки утвержден обвинительный акт о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в этом году мать троих детей, которым было от одного года до трех лет, распивала алкоголь, не воспитывала их и забывала регулярно кормить. Кроме того, сотрудники соцслужб выявили, что семья жила в антисанитарных условиях. В ведомстве уточнили, что из-за совокупности факторов у детей образовались хронические заболевания.


«Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Несмотря на принятые профилактические меры, она продолжала вести аморальный образ жизни», – проинформировали в пресс-службе надзорного органа.
Свою вину, как уточняется в сообщении, обвиняемая признала. Дети в настоящее время находятся в соцучреждении, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия
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