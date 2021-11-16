Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Казанского стрелка Ильназа Галявиева, обвиняемого в расстреле 10 человек, признали вменяемым

Казанского стрелка Ильназа Галявиева, обвиняемого в расстреле 10 человек, признали вменяемым

14:43, 16 ноя 2021

Ильназ Галявиев, обвиняемый в расстреле девяти человек в казанской школе, признан вменяемым. Об этом сообщил адвокат Владимир Богдан, защищавший Галявиева до недавнего времени. Он уточнил, что эти данные были предоставлены следователем, заключения экспертизы он не видел.

— Я был привлечен в качестве защитника его родителями. В данный момент якобы написано заявление об отказе от защитника, — сообщил Владимир Богдан. — На мой взгляд, это сделано под давлением следствия, это не вполне его свободное решение. Видимо, его защита обеспечивается адвокатом по назначению.

Владимир Богдан заявил, что ни отказ от защитника, ни признание вменяемым обвиняемого не подтверждено документально. По его словам, следователю было предложено предъявить эти документы, но он отказался это сделать.

— На сегодняшний день мы не имеем ни одного документа, который бы достоверно свидетельствовал или подтверждал сказанное следователем, — заявил адвокат.

Читайте также:

В Башкирии мужчина до смерти забил знакомого за приставания к девушке
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: