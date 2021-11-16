Казанского стрелка Ильназа Галявиева, обвиняемого в расстреле 10 человек, признали вменяемым

14:43, 16 ноя 2021

Ильназ Галявиев, обвиняемый в расстреле девяти человек в казанской школе, признан вменяемым. Об этом сообщил адвокат Владимир Богдан, защищавший Галявиева до недавнего времени. Он уточнил, что эти данные были предоставлены следователем, заключения экспертизы он не видел.







— Я был привлечен в качестве защитника его родителями. В данный момент якобы написано заявление об отказе от защитника, — сообщил Владимир Богдан. — На мой взгляд, это сделано под давлением следствия, это не вполне его свободное решение. Видимо, его защита обеспечивается адвокатом по назначению.

Владимир Богдан заявил, что ни отказ от защитника, ни признание вменяемым обвиняемого не подтверждено документально. По его словам, следователю было предложено предъявить эти документы, но он отказался это сделать.

— На сегодняшний день мы не имеем ни одного документа, который бы достоверно свидетельствовал или подтверждал сказанное следователем, — заявил адвокат.

Читайте также: В Башкирии мужчина до смерти забил знакомого за приставания к девушке

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram