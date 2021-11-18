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Будет ли оплачиваться работа невакцинированного сотрудника

Будет ли оплачиваться работа невакцинированного сотрудника

12:38, 18 ноя 2021

В Башкирии с 18 декабря вступает в силу постановление регионального Роспотребнадзора об обязательной вакцинации сотрудников целого ряда отраслей. Что грозит невакцинированным сотрудникам организаций? Об этом во время брифинга по обязательной вакцинации сообщила начальник отдела мониторинга социально-трудовой сферы и социального партнерства Минтруда РБ Ирина Селиванова.

Представитель министерства объяснила, что Трудовым кодексом РФ предусмотрена обязанность работодателей отстранить сотрудника от работы в случае нарушения положения федерального закона об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний. В нем указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями.

Ирина Селиванова отметила, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает сохранение заработной платы в период отстранения сотрудника от работы за непрохождение вакцинации.

Если у работника имеется медотвод от вакцинации, закон предусматривает право работодателя перевести работников на дистанционный режим работы. Если работа в дистанционном режиме невозможна, работодатель все-таки должен перевести работника на удаленку, при этом работнику выплачивается сумма как за простой по независящим от сторон причинам — две трети от оклада либо тарифной ставки.

Ирина Селиванова добавила, что сотрудник отстраняется от работы на весь период времени до устранения обстоятельств, являющихся основанием для отстранения от работы — на период действия постановления главного санитарного врача, либо того момента. пока сотрудник полностью не вакцинируется.

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Источник: i-gazeta.com
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