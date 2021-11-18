В Башкирии обнаружили большую свалку костей животных

14:09, 18 ноя 2021

В Башкирии вблизи города Ишимбай была обнаружена незаконной свалке большого количества биологических отходов. По сообщению пресс-службы Россельхознадзора РБ, кости животных находились прямо на территории садового участка.







Госинспектором был осуществлен выезд на место. В результате было установлено, что на территории участка садового массива «НП3-1» складированы кости коров, овец и лошадей прямо под открытым небом. При этом свалка была не огорожена. В этот же день представитель Россельхознадзора республики, а также сотрудники администрации Ишимбая и городской ветеринарной станции организовали вывоз отходов и их последующую утилизацию.

В настоящее время на территория свалки рекультивирована, на ней проведена дезинфекция. Гражданин незаконно хранивший биоотходы установлен.

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