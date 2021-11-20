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Бастрыкин поручил обжаловать решение суда по делу об отравлении студентов в Казани

Бастрыкин поручил обжаловать решение суда по делу об отравлении студентов в Казани

20:05, 20 ноя 2021

Глава следкома России Александр Бастрыкин поручил обжаловать отказ в аресте подозреваемого в отравлении метанолом студентов из Башкирии в Казани. Об этом сообщили сегодня, 20 ноября, в ведомстве.

По данным следствия, предполагаемому продавцу спиртной продукции не избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, которую требовали следователи.

— Суд в удовлетворении ходатайства отказал, прокуратура данное решение не обжаловала, — сообщили в следкоме. — В связи с тем, что дальнейшая деятельность данного лица может привести к повторению подобной трагедии, а также с учетом необходимости установления производителя контрафактной жидкости председатель Следственного комитета России поручил подчиненным обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу.

Также в ведомстве отметили, что по подозрению в продаже спиртосодержащей жидкости задержали 37-летнего жителя Казани. Следователи продолжают выяснять обстоятельства продажи им контрафактного алкоголя.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Липскому В. А. повторно доложить о ходе расследования и проведенных следственных действиях, — подчеркнули в следкоме.

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Источник: ufa1.ru
Теги: происшествия
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