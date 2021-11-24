В Башкирии осудили бывших инспекторов ГИБДД, за взятки от людей, лишённых водительских прав

10:07, 24 ноя 2021

Туймазинскому экс-инспектору ГИБДД и его другу дали сроки за взятки от людей, лишённых водительских прав. Один получил пять лет и один месяц тюрьмы, другой — четыре с половиной года.







В августе-сентябре 2019-го майор Руслан Хазеев с Динаром Шакировым основали общее дело. Сотрудник приводил людей с аннулированными за пьяную езду удостоверениями, товарищ за деньги восстанавливал корочки. Дело провернули два раза, потом на них донесли клиенты, начавшие сотрудничать с силовиками.



Они предлагали Динару сдать коллегу — тот сначала согласился, а потом отказался и накануне сделки предупредил Руслана об излишнем внимании. Не помогло — доказательств было достаточно. Суд признал обоих виновными. Взяточники с этим не согласны и подали апелляцию.





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Источник: Mash Batash