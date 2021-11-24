Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии осудили бывших инспекторов ГИБДД, за взятки от людей, лишённых водительских прав

В Башкирии осудили бывших инспекторов ГИБДД, за взятки от людей, лишённых водительских прав

10:07, 24 ноя 2021

Туймазинскому экс-инспектору ГИБДД и его другу дали сроки за взятки от людей, лишённых водительских прав. Один получил пять лет и один месяц тюрьмы, другой — четыре с половиной года.

В августе-сентябре 2019-го майор Руслан Хазеев с Динаром Шакировым основали общее дело. Сотрудник приводил людей с аннулированными за пьяную езду удостоверениями, товарищ за деньги восстанавливал корочки. Дело провернули два раза, потом на них донесли клиенты, начавшие сотрудничать с силовиками. 

Они предлагали Динару сдать коллегу — тот сначала согласился, а потом отказался и накануне сделки предупредил Руслана об излишнем внимании. Не помогло — доказательств было достаточно. Суд признал обоих виновными. Взяточники с этим не согласны и подали апелляцию.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: Mash Batash
Теги: Туймазинский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: