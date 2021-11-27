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Житель Башкирии сжег дом вместе с тещей

Житель Башкирии сжег дом вместе с тещей

17:23, 27 ноя 2021

Недавно Благовещенский районный суд Башкирии вынес приговор местному жителю, который во время конфликта с сожительницей поджог дом и непроизвольно едва не сжег заживо тещу. Суд приговорил буяна к 1,5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

В суде установили, что в один из вечером мужчина, его благоверная и теща вместе распивали спиртное в доме. Внезапно между ними возникла ссора из-за дома, который они вместе покупали. В какой-то момент мужчина схватил канистру бензина, разлил ее на полу и поджег «предмет спора».


Из материалов дела известно, что поначалу супруги стали тушить огонь, который с первых же секунд охватил палас. Сделать этого не удалось – дом был полностью уничтожен огнем. В результате ЧП серьезные ожоги получила теща поджигателя. У пожилой женщины зафиксировали 70-79% поверхности тела. Позднее она скончалась в больнице.

Суд при вынесении приговора принял во внимание отсутствие отягчающих обстоятельств.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Благовещенский район происшествия пожар
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