Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии работник фермы избил лопатой мужчину

В Башкирии работник фермы избил лопатой мужчину

10:06, 29 ноя 2021

Мировой судья судебного участка по Федоровскому району рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина обвинялся в преступлении по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным пресс-службы суда, обвиняемый, находясь в коридоре доильного цеха молочно-товарной фермы, поругался с коллегой. Мужчина решил запугать своего оппонента: подошел к нему и, высказывая в его адрес слова угроз убийством «Я тебя убью», нанес ему два-три удара по телу лопатой с деревянным черенком. В сложившейся ситуации жертва избиения слова угрозы убийством для своей жизни воспринял реально и испугался.

Подсудимый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.


Судья признал жителя Федоровского района виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Приговор вступил в законную силу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Федоровский район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: