В Башкирии работник фермы избил лопатой мужчину

10:06, 29 ноя 2021

Мировой судья судебного участка по Федоровскому району рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина обвинялся в преступлении по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».







По данным пресс-службы суда, обвиняемый, находясь в коридоре доильного цеха молочно-товарной фермы, поругался с коллегой. Мужчина решил запугать своего оппонента: подошел к нему и, высказывая в его адрес слова угроз убийством «Я тебя убью», нанес ему два-три удара по телу лопатой с деревянным черенком. В сложившейся ситуации жертва избиения слова угрозы убийством для своей жизни воспринял реально и испугался.



Подсудимый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.





Судья признал жителя Федоровского района виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Приговор вступил в законную силу.





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