В Башкирии работник ритуальной службы убил своего знакомого и спрятал тело в чужую могилу

18:29, 29 ноя 2021

В Кумертау бывший работник ритуальной службы предстанет перед судом за убийство своего знакомого, об этом сообщает следком республики. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).







В июне этого года в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении своего 25-летнего сына. Мать пропавшего не сразу обратилась к правоохранителям, поскольку её сын жил отдельно и мог долго не выходить на связь.



Следователи совместно с сотрудниками полиции проверили территорию города и близлежащие окрестности, допросили родственников и круг общения пропавшего. В итоге был установлен его знакомый, который после исчезновения мужчины сразу же уехал в Москву. Вскоре местонахождение свидетеля было обнаружено благодаря системе распознавания лиц. В ходе допроса он рассказал, что его товарища убили и изобличил злоумышленника.





По версии следствия, преступление было совершено в Кумертау в мае этого года. Между обвиняемым, который находился в нетрезвом виде, и потерпевшим произошла ссора, в связи с тем, что последний, находясь в тюрьме, переписывался с девушкой обвиняемого. Злоумышленник предложил мужчине и его знакомому выехать за город, чтобы там выяснить отношения, на что те согласились. Прибыв на реку Мелеуз между мужчинами завязалась драка, в ходе которой оба упали с обрыва в реку. После этого обвиняемый удерживал голову потерпевшего в воде, пока тот не перестал подавать признаков жизни и впоследствии скончался. На тот момент убийца подрабатывал в ритуальной службе, в связи с чем он на следующий день решил вывезти тело мужчины на кладбище и спрятать в свежезахороненную могилу.



Обвиняемый признал свою вину и указал местонахождение тела потерпевшего. Отмечено, что свидетель долгое время молчал, поскольку опасался расправы со стороны преступника и его приятелей. Во время конфликта он также подвергся избиению со стороны обвиняемого.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд на рассмотрение по существу.













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