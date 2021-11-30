Экс-министр Минземимущества Башкирии Гурьев осужден на 3 года условно

15:08, 30 ноя 2021

Приговор, который был назначен бывшему министру земельных и имущественных отношений Башкирии, вступил в законную силу.







Апелляционная жалоба Евгения Гурьева была рассмотрена в Верховном суде республики сегодня, 30 ноября. Однако коллегия посчитала приговор справедливым и оставила его без изменений. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.





Напомним, что от 29 сентября 2021 года Кировский районный суд Уфы обвинил экс-министра в двух преступлениях. По версии следователей, он незаконно продал ООО «Группа компаний СУ-10» участки государственной земли. При этом ущерб бюджету был оценен в 518 миллионов рублей. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком также на три года. Ему запретили занимать государственные и муниципальные должности на два года.





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Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ