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В Башкирии с 18 декабря невакцинированных сотрудников будут отстранять от работы

В Башкирии с 18 декабря невакцинированных сотрудников будут отстранять от работы

18:05, 30 ноя 2021

Каждый должен будет иметь QR-код о вакцинации или справку о перенесенном COVID-19.

Поставить прививки обязаны работники медицинских организаций, сферы образования, соцобслуживания, транспорта и транспортной сферы, сотрудники правоохранительных и надзорных органов, сотрудники, работающие в пунктах пропуска через границу страны в аэропорту Уфы, военнослужащие, представители сферы услуг и бытовых услуг, клиентских подразделений финансовых организаций и почтовой связи.

С 11 ноября в этот перечень вошли работники сферы промышленности, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в том числе сотрудники, трудящиеся на основании гражданско-правового договора.


Постановление распространяется на организации всех форм собственности. Общий процент вакцинированных работников должен быть на уровне 80%. 20% работников могут составлять сотрудники с медотводом и прочие сотрудники: люди на обучении, в декрете и в командировках. Первый компонент прививки сотрудникам необходимо было сделать до 18 ноября, а закончить вакцинацию нужно до 18 декабря 2021 года.

После 18 декабря Роспотребнадзор начнет проверять и штрафовать.

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Теги: коронавирусные ограничения Коронавирус в Башкирии
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